الإطاحة بامرأة تدير مصنع خمور داخل حي سكني بـ"طويق الرياض"

العثور على كميات كبيرة من المسكر داخل حاويات بأحجام كبيرة

أطاحت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض بامرأة من الجنسية الإفريقية؛ تدير مصنعًا للخمور، وتقوم بترويجها، وذلك عبر أحد المنازل بحي طويق جنوب العاصمة.

وتفصيلاً، تابعت الدوريات السرية بدوريات الأمن بالرياض أحد المواقع المشتبه بها في ترويج الخمور بأحد المنازل بحي طويق، وبعد جمع المعلومات من قِبل الجهات الأمنية تم إعداد كمين مُحكم من قِبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح الكريهة حتى لا ينكشف إجرامها.