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الإطاحة بامرأة تدير مصنع خمور داخل حي سكني بـ"طويق الرياض"

العثور على كميات كبيرة من المسكر داخل حاويات بأحجام كبيرة

أطاحت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض بامرأة من الجنسية الإفريقية؛ تدير مصنعًا للخمور، وتقوم بترويجها، وذلك عبر أحد المنازل بحي طويق جنوب العاصمة.

وتفصيلاً، تابعت الدوريات السرية بدوريات الأمن بالرياض أحد المواقع المشتبه بها في ترويج الخمور بأحد المنازل بحي طويق، وبعد جمع المعلومات من قِبل الجهات الأمنية تم إعداد كمين مُحكم من قِبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح الكريهة حتى لا ينكشف إجرامها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بامرأة تدير مصنع خمور داخل حي سكني بـ"طويق الرياض"
سبق

أطاحت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض بامرأة من الجنسية الإفريقية؛ تدير مصنعًا للخمور، وتقوم بترويجها، وذلك عبر أحد المنازل بحي طويق جنوب العاصمة.

وتفصيلاً، تابعت الدوريات السرية بدوريات الأمن بالرياض أحد المواقع المشتبه بها في ترويج الخمور بأحد المنازل بحي طويق، وبعد جمع المعلومات من قِبل الجهات الأمنية تم إعداد كمين مُحكم من قِبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح الكريهة حتى لا ينكشف إجرامها.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:13 AM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
01:26 AM

الإطاحة بامرأة تدير مصنع خمور داخل حي سكني بـ"طويق الرياض"

العثور على كميات كبيرة من المسكر داخل حاويات بأحجام كبيرة

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
8,617

أطاحت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض بامرأة من الجنسية الإفريقية؛ تدير مصنعًا للخمور، وتقوم بترويجها، وذلك عبر أحد المنازل بحي طويق جنوب العاصمة.

وتفصيلاً، تابعت الدوريات السرية بدوريات الأمن بالرياض أحد المواقع المشتبه بها في ترويج الخمور بأحد المنازل بحي طويق، وبعد جمع المعلومات من قِبل الجهات الأمنية تم إعداد كمين مُحكم من قِبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح الكريهة حتى لا ينكشف إجرامها.

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