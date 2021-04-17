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نجران.. "التجارة" تحذِّر من استخدام المشاهير في إعلانات تؤدي للتزاحم

دعت لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

نفَّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات تفتيشية متنوعة على عدد من الأنشطة التجارية ومراكز التسوق للتنبيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات فيما يخص التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا فرع الوزارة إلى التقيُّد بالأنظمة الصادرة عن الوزارة، التي تتعلق بعدم إقامة المسابقات التي تستدعي الحضور واحتفالات الافتتاح، وعدم استدعاء المشاهير لعمل إعلانات تجارية قد تؤدي لحدوث تزاحم للمتسوقين وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحل.

كما طالب بمنع أي ممارسات مخالفة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية، وكذلك إحالة المخالفين للنيابة العامة، وإغلاق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

وناشدت "تجارة نجران" الجميع الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية، أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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نجران.. "التجارة" تحذِّر من استخدام المشاهير في إعلانات تؤدي للتزاحم
سبق

نفَّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات تفتيشية متنوعة على عدد من الأنشطة التجارية ومراكز التسوق للتنبيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات فيما يخص التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا فرع الوزارة إلى التقيُّد بالأنظمة الصادرة عن الوزارة، التي تتعلق بعدم إقامة المسابقات التي تستدعي الحضور واحتفالات الافتتاح، وعدم استدعاء المشاهير لعمل إعلانات تجارية قد تؤدي لحدوث تزاحم للمتسوقين وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحل.

كما طالب بمنع أي ممارسات مخالفة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية، وكذلك إحالة المخالفين للنيابة العامة، وإغلاق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

وناشدت "تجارة نجران" الجميع الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية، أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:30 AM

نجران.. "التجارة" تحذِّر من استخدام المشاهير في إعلانات تؤدي للتزاحم

دعت لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

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هادي آل كليب - نجران
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نفَّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات تفتيشية متنوعة على عدد من الأنشطة التجارية ومراكز التسوق للتنبيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات فيما يخص التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا فرع الوزارة إلى التقيُّد بالأنظمة الصادرة عن الوزارة، التي تتعلق بعدم إقامة المسابقات التي تستدعي الحضور واحتفالات الافتتاح، وعدم استدعاء المشاهير لعمل إعلانات تجارية قد تؤدي لحدوث تزاحم للمتسوقين وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحل.

كما طالب بمنع أي ممارسات مخالفة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية، وكذلك إحالة المخالفين للنيابة العامة، وإغلاق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

وناشدت "تجارة نجران" الجميع الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية، أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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