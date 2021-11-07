تقارير تكشف ظهور مشكلات تقنية في هواتف "جوجل بيكسل 6" الجديدة

رصدت تقارير صحفية مختلفة، ظهور مشكلات تقنية في هواتف "جوجل بيكسل 6" الجديدة، والتي أصابت عددًا من المستخدمين بالإحباط.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن بعض المستخدمين لاحظوا أن هواتف "جوجل بيكسل 6" لا تُشحن سريعًا، رغم أنها تعتمد على تقنية الشحن فائقة السرعة.

ورغم أن شركة "جوجل" اعتمدت على شواحن بقدرة 22 واط؛ إلا أن سرعة الشحن فيها لم تختلف عن هواتف "بيكسل 5".

ولفت التقرير إلى أن هواتف "بيكسل 6" تحتاج إلى 30 دقيقة كاملة لتشحن 50% من الهاتف فقط، ثم تتناقص سرعة الشحن فيما بعد؛ خاصة عند الوصول إلى نسبة الشحن 75%.

ورصد تقرير آخر منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن بعض مستخدمي "جوجل بيكسل 6" لاحظوا أن هواتفهم تُجري مكالمات بشكل عشوائي من قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم دون طلب المستخدم.

وأرجع التقرير ذلك إلى مشاكل في مساعد جوجل الصوتي، الذي يتمتع بحساسية فائقة.

ولم تعلق شركة "جوجل" على تلك التقارير الأخيرة حول المشاكل التي ظهرت على هواتف "بيكسل 6"، وإن كانت مصادرُ قد توقعت أن تطرح الشركة الأمريكية تحديثًا في القريب العاجل لعلاجها.