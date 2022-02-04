"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"
كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .
وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."
وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".
وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .
وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .
النصر
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-04
كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .
وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."
وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".
وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .
وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:03 PM
"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"
كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .
وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."
وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".
وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .
وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .