النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"

كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .

وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."

وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل ‫النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".

وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .

وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .

النصر الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"
سبق

كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .

وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."

وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل ‫النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".

وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .

وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:03 PM

"فيفا" يحكم على "النصر" بـ 4.2 مليون يورو لـ"فيتوريا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
9,109

كشف القانوني أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن صدور عقوبة من الفيفا ضد نادي النصر .

وقال الأمير مغردًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا."

وأضاف: "تم استئناف القرار من قبل ‫النصر والقضية حاليًا منظورة أمام كاس".

وكان فيتوريا يطالب بنحو 8.5 ملايين يورو قبل أن تقرر الفيفا أحقيته في مبلغ 4.2 مليون يورو .

وكان فيتوريا قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020 بسبب سوء النتائج .

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,545
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة