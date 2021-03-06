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"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

اقترح أن يقتصر الحظر عليهن

أثار النائب السابق لمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، غضب واستهجان المتابعين، بعد تغريدة اتهم فيها النساء الكويتيات بالتسبب في انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وادعى "الدويلة"، أن انفلات النساء تجاه العروس والاستقبالات السبب الرئيس لانتشار الفيروس، مقترحاً أن يقتصر الحظر على النساء، وأن تسحب سياراتهن، أو يمنح أزواجهن مهراً للزواج من أخرى: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة [الزحام] وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها. أقترح أن يقتصر الحظر على الحريم، واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله، أو عطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت ويا الله السلامة".

وسرعان ما أثارت تغريدة النائب السابق حفيظة المغردين خاصة النساء منهم، فكتبت إحداهن: "الذكور مهما اختلفت جنسياتهم ومذاهبهم ومهما وصلوا لأقصى درجات الانفتاح تبقى (المرأة) شغلهم الشاغل وكل شيء يحطونه براسها. تراه مستحي يقول إن الرجال ما يعيبه شيء إذا ما التزم بالقوانين الاحترازية".

فيما اعتبر المغرد عبدالعزيز التغريدة غير موفقة، وتحتقر المرأة على حد تعبيره، فقال: "تغريدة غير موفقة وهي خالية من الحقائق العلمية وبعيدة عن المنطق، وبها كمية كبيرة من الاحتقار للمرأة، واستخفاف بالواقع الفعلي.. حتى لو كانت هذه التغريدة كوميدية.. لن ترتقي أبداً لذلك! هذه التغريدة تعتبر إساءة كبيرة للمرأة واتهام غير عقلاني".

وعُرف عن "الدويلة" إثارة الجدل واللغط بين الفينة والأخرى، إذ سبق أن كتب تغريدة فجة قبل نحو عامين محرضاً على ضرب أحد المواقع السعودية المدنية في مدينة أبها، مع نشر تفاصيل إحداثياتها.

وعقب عاصفة من التغريدات الغاضبة والمستهجنة، والبلاغات لتويتر، وخوفاً من أن تطاله العقوبة القانوينة، عاد "الدويلة " في تغريدة أخرى ليكتب مدعياً أن الأمر مجرد مزحة، لافتاً إلى أن الإحداثيات غير صحيحة، بحسب تعبيره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟
سبق

أثار النائب السابق لمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، غضب واستهجان المتابعين، بعد تغريدة اتهم فيها النساء الكويتيات بالتسبب في انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وادعى "الدويلة"، أن انفلات النساء تجاه العروس والاستقبالات السبب الرئيس لانتشار الفيروس، مقترحاً أن يقتصر الحظر على النساء، وأن تسحب سياراتهن، أو يمنح أزواجهن مهراً للزواج من أخرى: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة [الزحام] وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها. أقترح أن يقتصر الحظر على الحريم، واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله، أو عطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت ويا الله السلامة".

وسرعان ما أثارت تغريدة النائب السابق حفيظة المغردين خاصة النساء منهم، فكتبت إحداهن: "الذكور مهما اختلفت جنسياتهم ومذاهبهم ومهما وصلوا لأقصى درجات الانفتاح تبقى (المرأة) شغلهم الشاغل وكل شيء يحطونه براسها. تراه مستحي يقول إن الرجال ما يعيبه شيء إذا ما التزم بالقوانين الاحترازية".

فيما اعتبر المغرد عبدالعزيز التغريدة غير موفقة، وتحتقر المرأة على حد تعبيره، فقال: "تغريدة غير موفقة وهي خالية من الحقائق العلمية وبعيدة عن المنطق، وبها كمية كبيرة من الاحتقار للمرأة، واستخفاف بالواقع الفعلي.. حتى لو كانت هذه التغريدة كوميدية.. لن ترتقي أبداً لذلك! هذه التغريدة تعتبر إساءة كبيرة للمرأة واتهام غير عقلاني".

وعُرف عن "الدويلة" إثارة الجدل واللغط بين الفينة والأخرى، إذ سبق أن كتب تغريدة فجة قبل نحو عامين محرضاً على ضرب أحد المواقع السعودية المدنية في مدينة أبها، مع نشر تفاصيل إحداثياتها.

وعقب عاصفة من التغريدات الغاضبة والمستهجنة، والبلاغات لتويتر، وخوفاً من أن تطاله العقوبة القانوينة، عاد "الدويلة " في تغريدة أخرى ليكتب مدعياً أن الأمر مجرد مزحة، لافتاً إلى أن الإحداثيات غير صحيحة، بحسب تعبيره.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
01:15 AM

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

اقترح أن يقتصر الحظر عليهن

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ياسر نجدي - الرياض
10
6,198

أثار النائب السابق لمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، غضب واستهجان المتابعين، بعد تغريدة اتهم فيها النساء الكويتيات بالتسبب في انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وادعى "الدويلة"، أن انفلات النساء تجاه العروس والاستقبالات السبب الرئيس لانتشار الفيروس، مقترحاً أن يقتصر الحظر على النساء، وأن تسحب سياراتهن، أو يمنح أزواجهن مهراً للزواج من أخرى: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة [الزحام] وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها. أقترح أن يقتصر الحظر على الحريم، واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله، أو عطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت ويا الله السلامة".

وسرعان ما أثارت تغريدة النائب السابق حفيظة المغردين خاصة النساء منهم، فكتبت إحداهن: "الذكور مهما اختلفت جنسياتهم ومذاهبهم ومهما وصلوا لأقصى درجات الانفتاح تبقى (المرأة) شغلهم الشاغل وكل شيء يحطونه براسها. تراه مستحي يقول إن الرجال ما يعيبه شيء إذا ما التزم بالقوانين الاحترازية".

فيما اعتبر المغرد عبدالعزيز التغريدة غير موفقة، وتحتقر المرأة على حد تعبيره، فقال: "تغريدة غير موفقة وهي خالية من الحقائق العلمية وبعيدة عن المنطق، وبها كمية كبيرة من الاحتقار للمرأة، واستخفاف بالواقع الفعلي.. حتى لو كانت هذه التغريدة كوميدية.. لن ترتقي أبداً لذلك! هذه التغريدة تعتبر إساءة كبيرة للمرأة واتهام غير عقلاني".

وعُرف عن "الدويلة" إثارة الجدل واللغط بين الفينة والأخرى، إذ سبق أن كتب تغريدة فجة قبل نحو عامين محرضاً على ضرب أحد المواقع السعودية المدنية في مدينة أبها، مع نشر تفاصيل إحداثياتها.

وعقب عاصفة من التغريدات الغاضبة والمستهجنة، والبلاغات لتويتر، وخوفاً من أن تطاله العقوبة القانوينة، عاد "الدويلة " في تغريدة أخرى ليكتب مدعياً أن الأمر مجرد مزحة، لافتاً إلى أن الإحداثيات غير صحيحة، بحسب تعبيره.

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