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التسليم أو الموت.. الحوثيون تحت الحصار في حرض و"التحالف" يساند

تطويق للمدينة بعد السيطرة على المعسكر.. وقائد المنطقة يتوعد المليشيا

شهدت الساعات الماضية تطورات مِفصليةً حققتها قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني؛ وذلك بعد شن العملية العسكرية التي أنهكت الحوثيين في حرض اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأكد قائد المنطقة، اللواء الركن يحيى حسين صلاح، تطويق المدينة، بعد السيطرة على المعسكر المُطِل على حرض شرقًا؛ مبينًا أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية، باتت المدينة محاصرة؛ متوعدًا عناصر المليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.

وقال التحالف في وقت سابق: إن ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدمت باتجاه مدينة حرض فجر الجمعة من عدة محاور، وسط انهيارات وتراجع لعناصر المليشيا؛ مؤكدًا أنه يدعم تقدم الألوية بكل المحاور، وأن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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التسليم أو الموت.. الحوثيون تحت الحصار في حرض و"التحالف" يساند
سبق

شهدت الساعات الماضية تطورات مِفصليةً حققتها قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني؛ وذلك بعد شن العملية العسكرية التي أنهكت الحوثيين في حرض اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأكد قائد المنطقة، اللواء الركن يحيى حسين صلاح، تطويق المدينة، بعد السيطرة على المعسكر المُطِل على حرض شرقًا؛ مبينًا أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية، باتت المدينة محاصرة؛ متوعدًا عناصر المليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.

وقال التحالف في وقت سابق: إن ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدمت باتجاه مدينة حرض فجر الجمعة من عدة محاور، وسط انهيارات وتراجع لعناصر المليشيا؛ مؤكدًا أنه يدعم تقدم الألوية بكل المحاور، وأن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
02:36 PM

التسليم أو الموت.. الحوثيون تحت الحصار في حرض و"التحالف" يساند

تطويق للمدينة بعد السيطرة على المعسكر.. وقائد المنطقة يتوعد المليشيا

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فهد كاملي - جازان
3
3,610

شهدت الساعات الماضية تطورات مِفصليةً حققتها قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني؛ وذلك بعد شن العملية العسكرية التي أنهكت الحوثيين في حرض اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأكد قائد المنطقة، اللواء الركن يحيى حسين صلاح، تطويق المدينة، بعد السيطرة على المعسكر المُطِل على حرض شرقًا؛ مبينًا أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية، باتت المدينة محاصرة؛ متوعدًا عناصر المليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.

وقال التحالف في وقت سابق: إن ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدمت باتجاه مدينة حرض فجر الجمعة من عدة محاور، وسط انهيارات وتراجع لعناصر المليشيا؛ مؤكدًا أنه يدعم تقدم الألوية بكل المحاور، وأن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.

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