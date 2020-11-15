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العراق يسجل 2237 إصابة جديدة و47 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443؛ منهم 357 يرقدون في العناية المركزة.

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العراق يسجل 2237 إصابة جديدة و47 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443؛ منهم 357 يرقدون في العناية المركزة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
05:34 PM

العراق يسجل 2237 إصابة جديدة و47 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 519152 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11670، فيما تم تسجيل 2813 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 447039 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60443؛ منهم 357 يرقدون في العناية المركزة.

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