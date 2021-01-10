المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.