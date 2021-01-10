المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً

الأرصاد: الحالة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحناكية والمهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.