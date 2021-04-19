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بـ "المسيرة والصور".. أمانة الرياض تستذكر أمير المنطقة قبل 66 عاماً

"فيصل بن عياف": نادراً ما ترتبط مدينة بشخص مثلما العاصمة والملك سلمان

نوّهت أمانة الرياض، أمس، بذكرى تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، إمارة #الرياض، مبينة أنها مرحلة استثنائية عنوانها النماء والازدهار امتدت إلى عقود من الزمن ولا تزال.

وقال أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إنه من النادر أن ترتبط مدينة بشخصٍ مثلما ارتبطت الرياض، بنهضتها وعمرانها، بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -.

وتابع: "ابتدأ الارتباط التاريخي ومسيرة التنمية في مثل هذا اليوم قبل ٦٦ عاماً، والحاضر المزدهر الذي نعيشه هو نتيجة عمل عظيم صنع منها عاصمة تنافس كبرى المدن حول العالم".

ونشر حساب أمين المنطقة على "تويتر"، صوراً عدة للملك سلمان عندما كان أميراً للمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ "المسيرة والصور".. أمانة الرياض تستذكر أمير المنطقة قبل 66 عاماً
سبق

نوّهت أمانة الرياض، أمس، بذكرى تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، إمارة #الرياض، مبينة أنها مرحلة استثنائية عنوانها النماء والازدهار امتدت إلى عقود من الزمن ولا تزال.

وقال أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إنه من النادر أن ترتبط مدينة بشخصٍ مثلما ارتبطت الرياض، بنهضتها وعمرانها، بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -.

وتابع: "ابتدأ الارتباط التاريخي ومسيرة التنمية في مثل هذا اليوم قبل ٦٦ عاماً، والحاضر المزدهر الذي نعيشه هو نتيجة عمل عظيم صنع منها عاصمة تنافس كبرى المدن حول العالم".

ونشر حساب أمين المنطقة على "تويتر"، صوراً عدة للملك سلمان عندما كان أميراً للمنطقة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:47 PM

بـ "المسيرة والصور".. أمانة الرياض تستذكر أمير المنطقة قبل 66 عاماً

"فيصل بن عياف": نادراً ما ترتبط مدينة بشخص مثلما العاصمة والملك سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّهت أمانة الرياض، أمس، بذكرى تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، إمارة #الرياض، مبينة أنها مرحلة استثنائية عنوانها النماء والازدهار امتدت إلى عقود من الزمن ولا تزال.

وقال أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إنه من النادر أن ترتبط مدينة بشخصٍ مثلما ارتبطت الرياض، بنهضتها وعمرانها، بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -.

وتابع: "ابتدأ الارتباط التاريخي ومسيرة التنمية في مثل هذا اليوم قبل ٦٦ عاماً، والحاضر المزدهر الذي نعيشه هو نتيجة عمل عظيم صنع منها عاصمة تنافس كبرى المدن حول العالم".

ونشر حساب أمين المنطقة على "تويتر"، صوراً عدة للملك سلمان عندما كان أميراً للمنطقة.

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