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التحقيق في العثور على متوفى وملقى على سطح مكيف مركزي بأحد فنادق مكة

إنزاله من قِبل الدفاع المدني والكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.

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التحقيق في العثور على متوفى وملقى على سطح مكيف مركزي بأحد فنادق مكة
سبق

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:10 AM

التحقيق في العثور على متوفى وملقى على سطح مكيف مركزي بأحد فنادق مكة

إنزاله من قِبل الدفاع المدني والكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
11,464

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.

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