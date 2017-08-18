تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش.

التحقيق في العثور على متوفى وملقى على سطح مكيف مركزي بأحد فنادق مكة هادي العصيمي سبق 2019-08-18 تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش. تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 12:10 AM

التحقيق في العثور على متوفى وملقى على سطح مكيف مركزي بأحد فنادق مكة إنزاله من قِبل الدفاع المدني والكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر





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تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد في العثور على شخص ملقى على سطح مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش.

تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد عن مشاهدة شخص ملقى على مكيف مركزي تابع لأحد الفنادق بحي ريع بخش بمكة المكرمة، وعند وصول الجهات الأمنية عثر على شخص ملقى وتم استدعاء الدفاع المدني، وتم إنزاله من قِبل الدفاع المدني، وتم الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية بحكم الاختصاص.