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مدرب "جبة" يتبرع بكليته للاعب.. و"الفيصل" يثمن وقفته الإنسانية

أصرّ على قيده في صفوف فريقه رغم ظروف مرضه

أصرّ مدرب شباب نادي جبة بحائل، الكابتن فهد الغربي؛ على قيد اللاعب، يوسف الأسلمي، في صفوف فريقه؛ لما يعرفه عنه من مهارة عالية ولعب متميز أثناء تدريبه له في نادي الطائي.

وكان زملاؤه أبلغوا المدرب أن "الأسلمي" مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، فزاره بمنزله؛ للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرّر التبرع له بإحدى كليتيه.

وعلى الفور، شد رحاله للرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرِف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى اليوم الخميس، موعد إجراء العملية، ومازال الاثنان بالمستشفى.

يذكر أن "الغربي" وقَع معه نادي جبة، الموسم الحالي؛ لتدريب النادي لدرجة الشباب.

من جهته، ثمَن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لـ"الغربي" موقفه الإنساني، سائًلا الله، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وكان "الغربي" غرّد قبيل دخوله للمستشفى بـ"اللهم نسألك أن تشفي كل مريض من المرض، وتجيب دعاء كل من دعا لمريض بالشفاء، اللهم اشف أجسادًا تتألم لا يعلم بحالها غيرك، اللهم أبدل أوجاعهم بعافية.. إنك على كل شيء قدير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدرب "جبة" يتبرع بكليته للاعب.. و"الفيصل" يثمن وقفته الإنسانية
سبق

أصرّ مدرب شباب نادي جبة بحائل، الكابتن فهد الغربي؛ على قيد اللاعب، يوسف الأسلمي، في صفوف فريقه؛ لما يعرفه عنه من مهارة عالية ولعب متميز أثناء تدريبه له في نادي الطائي.

وكان زملاؤه أبلغوا المدرب أن "الأسلمي" مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، فزاره بمنزله؛ للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرّر التبرع له بإحدى كليتيه.

وعلى الفور، شد رحاله للرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرِف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى اليوم الخميس، موعد إجراء العملية، ومازال الاثنان بالمستشفى.

يذكر أن "الغربي" وقَع معه نادي جبة، الموسم الحالي؛ لتدريب النادي لدرجة الشباب.

من جهته، ثمَن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لـ"الغربي" موقفه الإنساني، سائًلا الله، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وكان "الغربي" غرّد قبيل دخوله للمستشفى بـ"اللهم نسألك أن تشفي كل مريض من المرض، وتجيب دعاء كل من دعا لمريض بالشفاء، اللهم اشف أجسادًا تتألم لا يعلم بحالها غيرك، اللهم أبدل أوجاعهم بعافية.. إنك على كل شيء قدير".

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
05:57 PM

مدرب "جبة" يتبرع بكليته للاعب.. و"الفيصل" يثمن وقفته الإنسانية

أصرّ على قيده في صفوف فريقه رغم ظروف مرضه

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خالد السليمي - حائل
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7,173

أصرّ مدرب شباب نادي جبة بحائل، الكابتن فهد الغربي؛ على قيد اللاعب، يوسف الأسلمي، في صفوف فريقه؛ لما يعرفه عنه من مهارة عالية ولعب متميز أثناء تدريبه له في نادي الطائي.

وكان زملاؤه أبلغوا المدرب أن "الأسلمي" مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، فزاره بمنزله؛ للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرّر التبرع له بإحدى كليتيه.

وعلى الفور، شد رحاله للرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرِف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى اليوم الخميس، موعد إجراء العملية، ومازال الاثنان بالمستشفى.

يذكر أن "الغربي" وقَع معه نادي جبة، الموسم الحالي؛ لتدريب النادي لدرجة الشباب.

من جهته، ثمَن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لـ"الغربي" موقفه الإنساني، سائًلا الله، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وكان "الغربي" غرّد قبيل دخوله للمستشفى بـ"اللهم نسألك أن تشفي كل مريض من المرض، وتجيب دعاء كل من دعا لمريض بالشفاء، اللهم اشف أجسادًا تتألم لا يعلم بحالها غيرك، اللهم أبدل أوجاعهم بعافية.. إنك على كل شيء قدير".

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