النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الندوة العالمية" تهنئ المسلمين وتبارك للسعودية نجاح المرحلة الأولى للعمرة

ثمّنت قرارات حكومة المملكة وما اتخذته من إجراءات لسلامة الزوار والمعتمرين

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بنجاح المرحلة الأولى في فتح العمرة التي أعقبت الظروف القاسية التي مر بها العالم خلال مواجهة جائحة كورونا.

وتفصيلاً، ثمّنت الندوة العالمية قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعاملت مع الأزمة بحكمة وبصيرة، واستطاعت بفضل الله وبما اتخذت من إجراءات أن تُسهم في سلامة أرواح المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بتطبيق ما يتناسب مع المقاصد الشرعية في حفظ النفس.

ودعت الندوة أن يبارك الله تعالى جهود المملكة في رعايتها للحرمين الشريفين وأن يديم أمنها وسلامتها ويوفق قيادتها لكل خير ورشاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الندوة العالمية" تهنئ المسلمين وتبارك للسعودية نجاح المرحلة الأولى للعمرة
سبق

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بنجاح المرحلة الأولى في فتح العمرة التي أعقبت الظروف القاسية التي مر بها العالم خلال مواجهة جائحة كورونا.

وتفصيلاً، ثمّنت الندوة العالمية قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعاملت مع الأزمة بحكمة وبصيرة، واستطاعت بفضل الله وبما اتخذت من إجراءات أن تُسهم في سلامة أرواح المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بتطبيق ما يتناسب مع المقاصد الشرعية في حفظ النفس.

ودعت الندوة أن يبارك الله تعالى جهود المملكة في رعايتها للحرمين الشريفين وأن يديم أمنها وسلامتها ويوفق قيادتها لكل خير ورشاد.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:45 PM

"الندوة العالمية" تهنئ المسلمين وتبارك للسعودية نجاح المرحلة الأولى للعمرة

ثمّنت قرارات حكومة المملكة وما اتخذته من إجراءات لسلامة الزوار والمعتمرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
512

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بنجاح المرحلة الأولى في فتح العمرة التي أعقبت الظروف القاسية التي مر بها العالم خلال مواجهة جائحة كورونا.

وتفصيلاً، ثمّنت الندوة العالمية قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعاملت مع الأزمة بحكمة وبصيرة، واستطاعت بفضل الله وبما اتخذت من إجراءات أن تُسهم في سلامة أرواح المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بتطبيق ما يتناسب مع المقاصد الشرعية في حفظ النفس.

ودعت الندوة أن يبارك الله تعالى جهود المملكة في رعايتها للحرمين الشريفين وأن يديم أمنها وسلامتها ويوفق قيادتها لكل خير ورشاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة