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تراجعت 75%.. المقاطعة السعودية تضرب مبيعات العقارات في تركيا

تزامناً مع حملة لمقاطعة منتجات أنقرة.. ورجال الأعمال الأتراك يشتكون

تراجعت أعداد السعوديين المقبلين على شراء الوحدات السكنية والعقارات في تركيا، تزامناً مع حملة مقاطعة المنتجات التركية.

ووفق صحيفة زمان التركية المعارضة، كان رجال الأعمال الأتراك قد اشتكوا من وجود حظر على دخول المنتجات التركية إلى السعودية مع تضيقات تشهدها الصادرات التركية في المعابر الحدودية.

التقارير التركية كشفت تراجع أعداد المواطنين السعوديين المشترين للعقارات في تركيا بنحو 75%، متأثرة بأزمة وباء كورونا وقرار المقاطعة السعودية.

ففي شهر سبتمبر 2019 كان عدد المواطنين السعوديين المشترين لعقارات في تركيا 214 مواطناً، بينما تراجع العدد في الشهر نفسه من العام الجاري إلى 52 مواطناً فقط.

المملكة العربية السعودية تركيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تراجعت 75%.. المقاطعة السعودية تضرب مبيعات العقارات في تركيا
سبق

تراجعت أعداد السعوديين المقبلين على شراء الوحدات السكنية والعقارات في تركيا، تزامناً مع حملة مقاطعة المنتجات التركية.

ووفق صحيفة زمان التركية المعارضة، كان رجال الأعمال الأتراك قد اشتكوا من وجود حظر على دخول المنتجات التركية إلى السعودية مع تضيقات تشهدها الصادرات التركية في المعابر الحدودية.

التقارير التركية كشفت تراجع أعداد المواطنين السعوديين المشترين للعقارات في تركيا بنحو 75%، متأثرة بأزمة وباء كورونا وقرار المقاطعة السعودية.

ففي شهر سبتمبر 2019 كان عدد المواطنين السعوديين المشترين لعقارات في تركيا 214 مواطناً، بينما تراجع العدد في الشهر نفسه من العام الجاري إلى 52 مواطناً فقط.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:44 AM

تراجعت 75%.. المقاطعة السعودية تضرب مبيعات العقارات في تركيا

تزامناً مع حملة لمقاطعة منتجات أنقرة.. ورجال الأعمال الأتراك يشتكون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أعداد السعوديين المقبلين على شراء الوحدات السكنية والعقارات في تركيا، تزامناً مع حملة مقاطعة المنتجات التركية.

ووفق صحيفة زمان التركية المعارضة، كان رجال الأعمال الأتراك قد اشتكوا من وجود حظر على دخول المنتجات التركية إلى السعودية مع تضيقات تشهدها الصادرات التركية في المعابر الحدودية.

التقارير التركية كشفت تراجع أعداد المواطنين السعوديين المشترين للعقارات في تركيا بنحو 75%، متأثرة بأزمة وباء كورونا وقرار المقاطعة السعودية.

ففي شهر سبتمبر 2019 كان عدد المواطنين السعوديين المشترين لعقارات في تركيا 214 مواطناً، بينما تراجع العدد في الشهر نفسه من العام الجاري إلى 52 مواطناً فقط.

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