مصادر: المتراؤون يرصدون الهلال.. غداً غرة رمضان

بانتظار إثبات الرؤية وقرار المحكمة العليا

‬أكدت مصادر متطابقة لـ"سبق" تمكُّن عدد من المترائين من رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الاثنين، في مرصد تمير.

وينتظر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها لتحري ما يردها.

يشار إلى أنه وعند ثبوت الرؤية، ينتظر أن تصدر المحكمة العليا بياناً رسمياً تعلن من خلاله حلول شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الثلاثاء يوافق الأول من رمضان لعام 1442هـ.