أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتفصيلاً، تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونتج منه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربًا سموه لأخيه سمو ولي عهد أبوظبي عن بالغ تعازيه في المتوفين، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها في محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة؛ وهو ما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، ورفضه وإدانته لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وعبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبَّر عنه أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة، تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.

ولي العهد يؤكد عزم السعودية والإمارات على التصدي للأعمال الإرهابية التي تُنفِّذها قوى الشر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-18 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتفصيلاً، تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونتج منه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربًا سموه لأخيه سمو ولي عهد أبوظبي عن بالغ تعازيه في المتوفين، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها في محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة؛ وهو ما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، ورفضه وإدانته لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وعبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبَّر عنه أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة، تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 12:06 AM

اخر تعديل 18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 12:36 AM

ولي العهد يؤكد عزم السعودية والإمارات على التصدي للأعمال الإرهابية التي تُنفِّذها قوى الشر نقل تعازي المملكة لولي عهد أبوظبي في ضحايا الهجوم الحوثي وتمنى الشفاء العاجل للمصابين





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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتفصيلاً، تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونتج منه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربًا سموه لأخيه سمو ولي عهد أبوظبي عن بالغ تعازيه في المتوفين، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا؛ فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز، واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها في محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة؛ وهو ما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، ورفضه وإدانته لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وعبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبَّر عنه أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة، تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.