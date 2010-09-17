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بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية

دعت الحكومة اليمنية لاتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي

صدر اليوم بيان رباعي بالنيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (الرباعية)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والسفير الإماراتي لدى اليمن والسفير البريطاني لدى اليمن وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.

وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.

ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبةً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول لذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربةً عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.

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بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية
سبق

صدر اليوم بيان رباعي بالنيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (الرباعية)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والسفير الإماراتي لدى اليمن والسفير البريطاني لدى اليمن وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.

وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.

ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبةً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول لذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربةً عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
08:24 PM

بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية

دعت الحكومة اليمنية لاتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدر اليوم بيان رباعي بالنيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (الرباعية)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والسفير الإماراتي لدى اليمن والسفير البريطاني لدى اليمن وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.

وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.

ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبةً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول لذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربةً عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.

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