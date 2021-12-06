"أمانة مكة" تتوقع افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين

"الشريف": تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح خاص لـ "سبق" عن الموعد المتوقع لافتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

وتفصيلاً، قال "الشريف" : إن ‏أمانة العاصمة المقدسة أنهت جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - " الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت "الشريف" إلى أنه تبقى الانتهاء من أعمال إحدى الجهات الخدمية، متوقعًا افتتاح الطريق في الأسبوعين القادمين.