النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة مكة" تتوقع افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين

"الشريف": تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح خاص لـ "سبق" عن الموعد المتوقع لافتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

وتفصيلاً، قال "الشريف" : إن ‏أمانة العاصمة المقدسة أنهت جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - " الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت "الشريف" إلى أنه تبقى الانتهاء من أعمال إحدى الجهات الخدمية، متوقعًا افتتاح الطريق في الأسبوعين القادمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة" تتوقع افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين
سبق

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح خاص لـ "سبق" عن الموعد المتوقع لافتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

وتفصيلاً، قال "الشريف" : إن ‏أمانة العاصمة المقدسة أنهت جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - " الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت "الشريف" إلى أنه تبقى الانتهاء من أعمال إحدى الجهات الخدمية، متوقعًا افتتاح الطريق في الأسبوعين القادمين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:31 PM

"أمانة مكة" تتوقع افتتاح وصلة طريق الدائري الرابع "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين

"الشريف": تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
1,711

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح خاص لـ "سبق" عن الموعد المتوقع لافتتاح وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

وتفصيلاً، قال "الشريف" : إن ‏أمانة العاصمة المقدسة أنهت جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - " الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت "الشريف" إلى أنه تبقى الانتهاء من أعمال إحدى الجهات الخدمية، متوقعًا افتتاح الطريق في الأسبوعين القادمين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,568
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,353

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة