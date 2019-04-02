"مجلس الشؤون الاقتصادية" يناقش التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030

تناول عوامل النجاح المشتركة والمؤثرة على مستوى تنفيذ عددٍ من البرامج التنفيذية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر العزيزية بمحافظة الخبر.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030(.

وتضمن التقرير تفصيلاً عن مستوى التقدم المحرز على مستوى مؤشرات البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، ومؤشرات التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس عوامل النجاح المشتركة والمؤثرة على مستوى تنفيذ عددٍ من البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية وسبل تعظيم الاستفادة منها على نطاق كل البرامج الأخرى، مع تفصيل لأبرز التحديات والمعوقات وإجراءات التعامل معها.