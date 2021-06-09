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وفاة المستشار سحمي بن شويمي.. ومغردون ينعونه

الصلاة تُقام على الفقيد اليوم بمقبرة الناصفة في الخرج

انتقل إلى رحمة الله سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض؛ والصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

‏وفور نبأ وفاته نعاه عدد من المغردين من الأمراء والسفراء وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع عبر هاشتاق "سحمي_بن_شويمي في ذمة الله" بعشرات التغريدات التي قدَّموا فيها أحر التعازي وصادق الدعوات للفقيد.

كما قدَّم حساب قبيلة الدواسر التعزية بوفاة الفقيد عبر تغريدة، جاء فيها: "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

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وفاة المستشار سحمي بن شويمي.. ومغردون ينعونه
سبق

انتقل إلى رحمة الله سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض؛ والصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

‏وفور نبأ وفاته نعاه عدد من المغردين من الأمراء والسفراء وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع عبر هاشتاق "سحمي_بن_شويمي في ذمة الله" بعشرات التغريدات التي قدَّموا فيها أحر التعازي وصادق الدعوات للفقيد.

كما قدَّم حساب قبيلة الدواسر التعزية بوفاة الفقيد عبر تغريدة، جاء فيها: "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:35 AM

وفاة المستشار سحمي بن شويمي.. ومغردون ينعونه

الصلاة تُقام على الفقيد اليوم بمقبرة الناصفة في الخرج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
18,044

انتقل إلى رحمة الله سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض؛ والصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

‏وفور نبأ وفاته نعاه عدد من المغردين من الأمراء والسفراء وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع عبر هاشتاق "سحمي_بن_شويمي في ذمة الله" بعشرات التغريدات التي قدَّموا فيها أحر التعازي وصادق الدعوات للفقيد.

كما قدَّم حساب قبيلة الدواسر التعزية بوفاة الفقيد عبر تغريدة، جاء فيها: "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

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