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بعد المقطع المتداول.. شرطة الرياض تطيح بالمتباهى بالمواد المخدرة

"الكريديس": اتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحالته إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بتمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الكريديس": تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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بعد المقطع المتداول.. شرطة الرياض تطيح بالمتباهى بالمواد المخدرة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بتمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الكريديس": تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:12 PM

بعد المقطع المتداول.. شرطة الرياض تطيح بالمتباهى بالمواد المخدرة

"الكريديس": اتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحالته إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بتمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الكريديس": تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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