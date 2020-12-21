أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة، حيث عُثر فيه على عددٍ من الحاويات المملوءة بالمواد المخمرة. وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

تنسيق أمني يسفر عن ضبط مصنع للخمور بعسير رائد القرفي سبق 2020-12-21 أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة، حيث عُثر فيه على عددٍ من الحاويات المملوءة بالمواد المخمرة.



وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 09:31 PM

تنسيق أمني يسفر عن ضبط مصنع للخمور بعسير عُثر فيه على عددٍ من الحاويات المملوءة بالمواد المخمرة





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أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة، حيث عُثر فيه على عددٍ من الحاويات المملوءة بالمواد المخمرة.



وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.