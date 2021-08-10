"البنتاغون": قادرون عسكريًا على التعامل مع إيران ونتفوق عليهم

قال إن سلوك إيران يمثل خطرًا على الإقليم.. "نحن والحلفاء قلقون"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن سلوك إيران يمثل خطرًا على الإقليم، مضيفة "نحن والحلفاء قلقون"، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قالت "البنتاجون" إن طهران تواصل دعم الميليشيات الإرهابية وتستثمر بها، مضيفة : "قادرون عسكريًا على التعامل مع إيران، ولدينا ميزة التفوق عليهم".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في بيان الجمعة، أن المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" في 29 يوليو الماضي، إيرانية.

وأكدت أن فريقًا متخصصًا في المتفجرات من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغن" فحص الأدلة وأجرى مقابلات مع أفراد الطاقم الناجين.

وكشف الفريق أن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين من طائرات مسيرة في مساء 29 يوليو، مشيرة إلى أن الطاقم أبلغ عن الهجمات عبر نداءات استغاثة. ووجد المحققون بقايا صغيرة لطائرة واحدة على الأقل من الطائرات من دون طيار في الناقلة، والتي استعادها الطاقم من مياه البحر.

وتوصل الفريق إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالناقلة كانت نتيجة هجوم ثالث من دون طيار في 30 يوليو.

ومن جانب آخر، أكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في بيان أن إيران تهدد الأمن والسلام الدوليين، وأن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم على الناقلة ميرسر ستريت في بحر العرب.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

وتنصّلت إيران بدورها من المسؤولية تمامًا، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران، سعيد خطيب زادة، الأخبار المنتشرة بأنها مريبة، نافيًا ما تردد عن احتمال اختطاف السفينة من قِبل القوات العسكرية الإيرانية أو القوات التابعة لإيران.