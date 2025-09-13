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"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يتفشى بين قوات الأمم المتحدة في لبنان.. ويصيب 90 جندياً

عزل المرضى ونقلهم إلى مكان مجهز

أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".

ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.

الأمم المتّحدة يونيفيل

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"كورونا" يتفشى بين قوات الأمم المتحدة في لبنان.. ويصيب 90 جندياً
سبق

أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".

ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:59 PM

"كورونا" يتفشى بين قوات الأمم المتحدة في لبنان.. ويصيب 90 جندياً

عزل المرضى ونقلهم إلى مكان مجهز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم (الأحد)، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وبين الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات "كوفيد-19".

ويبلغ عدد القوة الدولية في جنوب لبنان 10,334 جندياً يتحدرون من 45 دولة.

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