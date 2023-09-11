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"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية

بعد 6 أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

موريتانيا

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ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية
سبق

قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:31 PM

ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية

بعد 6 أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

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