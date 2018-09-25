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مشروع دعم التغذية في اليمن يقدم خدماته لـ27,755 مستفيدًا خلال أسبوع

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في مديرية الخوخة بالحديدة

واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين؛ حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، 27,755 مستفيدًا.

وتم فرز 9,627 طفلًا، وتقديم العلاج لـ270 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 422 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 432 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية.

وكذلك تم فرز 4,545 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ412 حالة، وحصلت 1,781 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل "IMCI"، واستفادت 9,151 مراجعة من أنشطة التوعية، و1,115 مستفيدة من ركن المشورة.

من ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2021م، ضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 1,600 وعاء مخصصة لنقل وحفظ المياه؛ استفاد منها 8,400 فرد.

إلى ذلك قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,499 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 401 مستفيد، وعيادة الباطنية 231 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 98 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 362 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 357 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 50 مستفيدًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة استفاد من قسم المختبر 565 مستفيدًا، وقسم الأشعة 160 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 550 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 10 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان، فيما صُرفت الأدوية لـ1.142 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع دعم التغذية في اليمن يقدم خدماته لـ27,755 مستفيدًا خلال أسبوع
سبق

واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين؛ حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، 27,755 مستفيدًا.

وتم فرز 9,627 طفلًا، وتقديم العلاج لـ270 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 422 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 432 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية.

وكذلك تم فرز 4,545 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ412 حالة، وحصلت 1,781 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل "IMCI"، واستفادت 9,151 مراجعة من أنشطة التوعية، و1,115 مستفيدة من ركن المشورة.

من ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2021م، ضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 1,600 وعاء مخصصة لنقل وحفظ المياه؛ استفاد منها 8,400 فرد.

إلى ذلك قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,499 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 401 مستفيد، وعيادة الباطنية 231 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 98 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 362 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 357 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 50 مستفيدًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة استفاد من قسم المختبر 565 مستفيدًا، وقسم الأشعة 160 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 550 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 10 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان، فيما صُرفت الأدوية لـ1.142 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
02:58 PM

مشروع دعم التغذية في اليمن يقدم خدماته لـ27,755 مستفيدًا خلال أسبوع

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في مديرية الخوخة بالحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين؛ حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، 27,755 مستفيدًا.

وتم فرز 9,627 طفلًا، وتقديم العلاج لـ270 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 422 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 432 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية.

وكذلك تم فرز 4,545 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ412 حالة، وحصلت 1,781 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل "IMCI"، واستفادت 9,151 مراجعة من أنشطة التوعية، و1,115 مستفيدة من ركن المشورة.

من ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2021م، ضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 1,600 وعاء مخصصة لنقل وحفظ المياه؛ استفاد منها 8,400 فرد.

إلى ذلك قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1,499 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 401 مستفيد، وعيادة الباطنية 231 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 98 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 362 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 357 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 50 مستفيدًا.

وفي مجال الخدمات المرافقة استفاد من قسم المختبر 565 مستفيدًا، وقسم الأشعة 160 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 550 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 10 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم مستفيدان اثنان، فيما صُرفت الأدوية لـ1.142 فردًا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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