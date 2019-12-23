"المسند" يكشف عن ظاهرة لم ترها السعودية منذ 97 عاماً: هذا موعدها

قال: حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب .. وفي "الهفوف" تفاصيل

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن السعودية ستشهد الخميس المقبل ظاهرة الكسوف الحلقي، وهو الأول الذي يعبر السعودية منذ 97 سنة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": #الكسوف_الحلقي يوم الخميس المقبل هو الأول الذي يعبر أراضي #السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون ـ الأحياء منهم الآن ـ هذه الظاهرة في أرضهم من قبل حتى مَن كانت أعمارهم فوق 97 سنة".

وأضاف: "السعوديون سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر: الأول، لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس المقبل 26 ديسمبر شرق #السعودية، والآخر في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق، والله أعلم".

وتابع في تغريدات عدة: "سيُشاهد كسوف شمسي حلقي في أجزاءٍ من #السعودية #قطر #الإمارات #عُمان #الهند #سريلانكا #إندونيسيا #سنغافورة، وذلك يوم الخميس 26 ديسمبر، حيث سيحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 97% في ذروته وذلك في جزيرة سومطرة الإندونيسية، والـ 3% المتبقية ستظهر على هيئة حلقة مضيئة تُطوّق القمر".

وتابع: "ويلاحظ أنه لن يُشاهد الكسوف الحلقي في جميع دول الخليج؛ بل هو محدود في شريط جغرافي ضيق من شرق جزيرة العرب، وبعرض يُقدر بنحو 160كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و 55 ثانية فقط، وذلك لمَن يكون في منتصف خط الكسوف الحلقي، أما بقية دول جزيرة العرب كما الشرق الأوسط، فسيشاهدون كسوفاً جزئياً بُعيد شروق الشمس بنسب تختلف حسب الموضع الجغرافي".

وأردف: "حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب باتجاه الشرق بسبب دوران القمر حول الأرض، وعليه سيبدأ الكسوف من بحر العرب، وينتهي غرب المحيط الهادئ".

وزاد يقول: "في #الهفوف سيشاهد كسوف حلقي بنسبة91%، ستشرق الشمس وهي كاسفة جزئياً 06:28، بداية الكسوف الحلقي 06:35، نهايته 07:37، ونهاية الجزئي 07:48، وطول فترة الحلقي دقيقتان و55 ثانية، وطول الجزئي 01:20، والهفوف المدينة الوحيدة في الخليج العربي التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها".

وتابع: "في #الهفوف ستُشرق الشمس وهي منكسفة على هيئة هلال قرناه إلى أعلى، ثم يتقلص حجم #الهلال الشمسي حتى يحجب جرم القمر قرص الشمس بنسبة 91%، عندها يحدث #الكسوف_الحلقي، ثم يبدأ انسلاخ القمر عن وجه الشمس تدريجياً بسبب حركة القمر من الغرب ناحية الشرق، ثم تكون الشمس على هيئة هلال، ثم تكون الشمس على هيئة هلال شمسي صغير نحيل مقلوب قرناه إلى أسفل باتجاه الشرق، ثم يبدأ #الهلال تدريجياً يكبر مع تحرُّك جرم القمر شرقاً (جهة أسفل الشمس)، حتى يغادر القمر قرص الشمس ظاهرياً، عندها ينتهي الكسوف الجزئي بصورة تدفع الإنسان إلى تعظيم وتبجيل الخالق وتوحيده والخوف منه".