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سلسلة انفجارات تضرب قاعدة عسكرية بضواحي بغداد

تستخدم مستودعاً للذخيرة للشرطة والميليشيات

أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية اليوم (الأحد).

ولم يقدم الجيش مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها أفادت خلية الإعلام الأمني بأنه في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم حدث انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب طريق الحلة - بغداد، تحديدًا في قاعدة الصقر؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها ذكرت مصادر أمنية أن عدة انفجارات وقعت، وأن الشرطة العراقية وميليشيات مسلحة تستخدم القاعدة مستودعًا للذخيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سلسلة انفجارات تضرب قاعدة عسكرية بضواحي بغداد
سبق

أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية اليوم (الأحد).

ولم يقدم الجيش مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها أفادت خلية الإعلام الأمني بأنه في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم حدث انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب طريق الحلة - بغداد، تحديدًا في قاعدة الصقر؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها ذكرت مصادر أمنية أن عدة انفجارات وقعت، وأن الشرطة العراقية وميليشيات مسلحة تستخدم القاعدة مستودعًا للذخيرة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:07 PM

سلسلة انفجارات تضرب قاعدة عسكرية بضواحي بغداد

تستخدم مستودعاً للذخيرة للشرطة والميليشيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,275

أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية اليوم (الأحد).

ولم يقدم الجيش مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها أفادت خلية الإعلام الأمني بأنه في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم حدث انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب طريق الحلة - بغداد، تحديدًا في قاعدة الصقر؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها ذكرت مصادر أمنية أن عدة انفجارات وقعت، وأن الشرطة العراقية وميليشيات مسلحة تستخدم القاعدة مستودعًا للذخيرة.

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