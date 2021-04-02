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"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا .. ألمانيا تسجّل 21888 إصابة جديدة و81466 حالة بالهند

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و232 وفاة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و855 ألفاً و61 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 76775 وفاة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 81466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة إصابات منذ الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.30 مليون إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنها سجّلت 469 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 163396 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا .. ألمانيا تسجّل 21888 إصابة جديدة و81466 حالة بالهند
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و232 وفاة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و855 ألفاً و61 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 76775 وفاة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 81466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة إصابات منذ الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.30 مليون إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنها سجّلت 469 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 163396 وفاة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:08 PM

كورونا .. ألمانيا تسجّل 21888 إصابة جديدة و81466 حالة بالهند

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و232 وفاة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و855 ألفاً و61 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 76775 وفاة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 81466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة إصابات منذ الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12.30 مليون إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنها سجّلت 469 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 163396 وفاة.

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