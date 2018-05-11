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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!

وفق تحليل الآليات

في خطوة مفاجئة، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير له، عن توقعاته الرسمية بتكلفة تذاكر الطيران وتأثير فيروس كورونا على أسعار الرحلات الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في زمن كورونا.

ويُظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات؛ أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر؛ في محاولة لتغطية تكاليف الطيران، بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

ورغم أن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية؛ إلا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفًا مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات؛ بحسب "السي إن إن".

وستكون الزيادة كالتالي:

- الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ستكون الزيادة 43% عن الأسعار العادية

- آسيا والمحيط الهادي 54%

- أوروبا 49%

- أمريكا اللاتينية 50%

- أمريكا الشمالية 43%

- شمال آسيا 45%

الاتحاد الدولي للنقل الجوي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!
سبق

في خطوة مفاجئة، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير له، عن توقعاته الرسمية بتكلفة تذاكر الطيران وتأثير فيروس كورونا على أسعار الرحلات الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في زمن كورونا.

ويُظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات؛ أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر؛ في محاولة لتغطية تكاليف الطيران، بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

ورغم أن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية؛ إلا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفًا مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات؛ بحسب "السي إن إن".

وستكون الزيادة كالتالي:

- الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ستكون الزيادة 43% عن الأسعار العادية

- آسيا والمحيط الهادي 54%

- أوروبا 49%

- أمريكا اللاتينية 50%

- أمريكا الشمالية 43%

- شمال آسيا 45%

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:13 PM

بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد كورونا؟!

وفق تحليل الآليات

A A A
خالد خليل - الرياض
6
17,649

في خطوة مفاجئة، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير له، عن توقعاته الرسمية بتكلفة تذاكر الطيران وتأثير فيروس كورونا على أسعار الرحلات الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في زمن كورونا.

ويُظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات؛ أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر؛ في محاولة لتغطية تكاليف الطيران، بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

ورغم أن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية؛ إلا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفًا مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات؛ بحسب "السي إن إن".

وستكون الزيادة كالتالي:

- الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ستكون الزيادة 43% عن الأسعار العادية

- آسيا والمحيط الهادي 54%

- أوروبا 49%

- أمريكا اللاتينية 50%

- أمريكا الشمالية 43%

- شمال آسيا 45%

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,055
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,313
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,221

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