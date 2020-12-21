النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات

تفقّد عددًا من الأحياء في المحافظة بمرافقة وكيل الإمارة

تفقد أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من أحياء القريات، في جولة شملت غطي والعقيلة؛ حيث وجّه بأهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وإعادة تأهيل شوارع تلك الأحياء بصفة عاجلة ومراعاة تلبية احتياجات ساكنيها.

واطلع أمير المنطقة، ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها، على مستوى الخدمات والبنية التحتية لتلك القرى، مستمعًا من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عن مخططات تلك الأحياء وطرق تطويرها.

وقد استمع الأمير "فيصل"، من مدير عام النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، إلى شرح عن مخططات تحسين تقاطع طريق غطي عين الحواس مع الطريق الدولي وطريق القريات طريف؛ وذلك ضمن أعمال مبادرة السلامة المرورية، واستعراض أعمال الصيانة على طريق غطي؛ حيث تم تنفيذ طبقة إسفلتية لتحسين جودة سطح الطريق بطول 6 كيلو مترات.

وقد رافق أمير المنطقة، خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات
سبق

تفقد أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من أحياء القريات، في جولة شملت غطي والعقيلة؛ حيث وجّه بأهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وإعادة تأهيل شوارع تلك الأحياء بصفة عاجلة ومراعاة تلبية احتياجات ساكنيها.

واطلع أمير المنطقة، ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها، على مستوى الخدمات والبنية التحتية لتلك القرى، مستمعًا من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عن مخططات تلك الأحياء وطرق تطويرها.

وقد استمع الأمير "فيصل"، من مدير عام النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، إلى شرح عن مخططات تحسين تقاطع طريق غطي عين الحواس مع الطريق الدولي وطريق القريات طريف؛ وذلك ضمن أعمال مبادرة السلامة المرورية، واستعراض أعمال الصيانة على طريق غطي؛ حيث تم تنفيذ طبقة إسفلتية لتحسين جودة سطح الطريق بطول 6 كيلو مترات.

وقد رافق أمير المنطقة، خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:08 PM

توجيه عاجل من أمير الجوف خلال جولته اليوم بالقريات

تفقّد عددًا من الأحياء في المحافظة بمرافقة وكيل الإمارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
1
1,657

تفقد أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من أحياء القريات، في جولة شملت غطي والعقيلة؛ حيث وجّه بأهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وإعادة تأهيل شوارع تلك الأحياء بصفة عاجلة ومراعاة تلبية احتياجات ساكنيها.

واطلع أمير المنطقة، ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها، على مستوى الخدمات والبنية التحتية لتلك القرى، مستمعًا من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، عن مخططات تلك الأحياء وطرق تطويرها.

وقد استمع الأمير "فيصل"، من مدير عام النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري، إلى شرح عن مخططات تحسين تقاطع طريق غطي عين الحواس مع الطريق الدولي وطريق القريات طريف؛ وذلك ضمن أعمال مبادرة السلامة المرورية، واستعراض أعمال الصيانة على طريق غطي؛ حيث تم تنفيذ طبقة إسفلتية لتحسين جودة سطح الطريق بطول 6 كيلو مترات.

وقد رافق أمير المنطقة، خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة