بالصور.. مركز الملك سلمان يوزّع أكثر من 21 طنًّا من السلال الغذائية في العاصمة الأفغانية

إجراء 169 عملية قلب مفتوح وقسطرة في مدينة المكلا خلال شهر

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان.

وقام المركز أمس بتوزيع 600 سلة غذائية تزن 21 طنًّا و840 كيلوغرامًا في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة بواقع 2.100 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز مؤخرًا لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

حضرموت

أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، بالتعاون مع مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، 169 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في مدينة المكلا خلال شهر ديسمبر 2021م، منها 30 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح، و139 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، استفادت منها الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.