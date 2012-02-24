خلال 24 ساعة.. أمانة الرياض: كل 10 جولات رقابية نرصد مخالفة
المراقبات يبرزن ملصق "مغلق" على الواجهات الأمامية لـ 119 منشأة
قالت أمانة منطقة الرياض، إن مفتشيها يرصدون مخالفة في كل 10 جولات رقابية.
وأضافت عبر حسابها في تويتر مساء أمس: كل 10 جولات رقابية نرصد مخالفة.. ومراقبات #أمانة_منطقة_الرياض يبرزن ملصق "مغلق" على الواجهات الأمامية لـ 119 منشأة غير متقيدة بالإجراءات الاحترازيّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
خلال 24 ساعة.. أمانة الرياض: كل 10 جولات رقابية نرصد مخالفة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-24
قالت أمانة منطقة الرياض، إن مفتشيها يرصدون مخالفة في كل 10 جولات رقابية.
وأضافت عبر حسابها في تويتر مساء أمس: كل 10 جولات رقابية نرصد مخالفة.. ومراقبات #أمانة_منطقة_الرياض يبرزن ملصق "مغلق" على الواجهات الأمامية لـ 119 منشأة غير متقيدة بالإجراءات الاحترازيّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
09:05 AM
خلال 24 ساعة.. أمانة الرياض: كل 10 جولات رقابية نرصد مخالفة
المراقبات يبرزن ملصق "مغلق" على الواجهات الأمامية لـ 119 منشأة
قالت أمانة منطقة الرياض، إن مفتشيها يرصدون مخالفة في كل 10 جولات رقابية.
وأضافت عبر حسابها في تويتر مساء أمس: كل 10 جولات رقابية نرصد مخالفة.. ومراقبات #أمانة_منطقة_الرياض يبرزن ملصق "مغلق" على الواجهات الأمامية لـ 119 منشأة غير متقيدة بالإجراءات الاحترازيّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.