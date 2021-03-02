النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فاوتشي ينصح بالالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا

قال: التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى الوقاية

قال أنتوني فاوتشي؛ كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه لا بد لواشنطن الالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحَي فايزر / بيونتك، وموديرنا.

وقال فاوتشي؛ إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيدٍ من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذّر من أن التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس، ويمكّن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى، وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي؛ في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين "نحن نبلغ الناس بأن الجرعتين هما ما ينبغي لكم أخذهما.. ثم نقول: عفواً، غيّرنا رأينا".

وكان فاوتشي؛ قد قال يوم الأحد، إنه يشجّع الأمريكيين على قبول أيّ من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون، الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، وفق "روسيا اليوم".

وأقرّت الحكومة الأمريكية لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، يوم السبت، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر / بيونتك وموديرنا ثنائيي الجرعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فاوتشي ينصح بالالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا
سبق

قال أنتوني فاوتشي؛ كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه لا بد لواشنطن الالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحَي فايزر / بيونتك، وموديرنا.

وقال فاوتشي؛ إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيدٍ من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذّر من أن التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس، ويمكّن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى، وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي؛ في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين "نحن نبلغ الناس بأن الجرعتين هما ما ينبغي لكم أخذهما.. ثم نقول: عفواً، غيّرنا رأينا".

وكان فاوتشي؛ قد قال يوم الأحد، إنه يشجّع الأمريكيين على قبول أيّ من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون، الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، وفق "روسيا اليوم".

وأقرّت الحكومة الأمريكية لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، يوم السبت، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر / بيونتك وموديرنا ثنائيي الجرعة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:50 AM

فاوتشي ينصح بالالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا

قال: التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى الوقاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
936

قال أنتوني فاوتشي؛ كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه لا بد لواشنطن الالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحَي فايزر / بيونتك، وموديرنا.

وقال فاوتشي؛ إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيدٍ من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذّر من أن التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس، ويمكّن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى، وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي؛ في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين "نحن نبلغ الناس بأن الجرعتين هما ما ينبغي لكم أخذهما.. ثم نقول: عفواً، غيّرنا رأينا".

وكان فاوتشي؛ قد قال يوم الأحد، إنه يشجّع الأمريكيين على قبول أيّ من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون، الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، وفق "روسيا اليوم".

وأقرّت الحكومة الأمريكية لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، يوم السبت، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر / بيونتك وموديرنا ثنائيي الجرعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,582
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,850
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة