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"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة

تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:15 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:22 PM

"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة

تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال الساعات الـ24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,174
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,177

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