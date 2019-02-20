أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة
تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
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"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-20
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:15 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:22 PM
"التحالف": تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة
تنفيذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (14) عملية استهداف ضد الميليشيا في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
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200 مليار دولار ..
04 فبراير
10,174
142 مليون ..
20 أكتوبر
15,584
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