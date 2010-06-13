النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أكد وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية

دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
سبق

دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:49 AM

المجلس العسكري السوداني يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أكد وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
3
3,261

دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًّا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,634
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,478
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,430
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,258

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة