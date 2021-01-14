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وظائف نسائية شاغرة بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة "جندي"

فتح استقبال طلبات القبول من يوم الأحد المقبل عبر منصة "أبشر – التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة "جندي".

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa

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وظائف نسائية شاغرة بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة "جندي"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة "جندي".

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
06:11 PM

وظائف نسائية شاغرة بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة "جندي"

فتح استقبال طلبات القبول من يوم الأحد المقبل عبر منصة "أبشر – التوظيف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة "جندي".

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa

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