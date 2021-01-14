أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة "جندي". وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa

وظائف نسائية شاغرة بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة "جندي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-14 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة "جندي".



وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 06:11 PM

وظائف نسائية شاغرة بـ"مكافحة المخدرات" على رتبة "جندي" فتح استقبال طلبات القبول من يوم الأحد المقبل عبر منصة "أبشر – التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة "جندي".



وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa