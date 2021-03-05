"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍ في الرؤية على منطقة نجران
الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
عوالق ترابية
"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍ في الرؤية على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-05
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
02:14 PM
"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍ في الرؤية على منطقة نجران
الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.