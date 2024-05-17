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متحدث "النيابة" عن صحفي اشتُهر في قضية "خاطفة الدمام": سنطلبه من الكويت

تم رصد تجاوزاته والشائعات الصادرة عنه واتخاذ الإجراءات

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن الصحفي الأمني الكويتي، المدعو "أبو طلال"، تم رصد تجاوزاته، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.

وقال "الدسيماني" خلال لقائه عبر برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر: "رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي".

وكان "الدسيماني" قد أوضح أنه لم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها "سلطانة" هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية "خاطفة الدمام"، وأن زوج "خاطفة الدمام" الأول ليس له علاقة بجرائمها، والزوج الثاني يعتبر شريكًا. كاشفًا عن أن الـDNA أثبت أن منار ومحمد ابنا "خاطفة الدمام".

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متحدث "النيابة" عن صحفي اشتُهر في قضية "خاطفة الدمام": سنطلبه من الكويت
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن الصحفي الأمني الكويتي، المدعو "أبو طلال"، تم رصد تجاوزاته، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.

وقال "الدسيماني" خلال لقائه عبر برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر: "رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي".

وكان "الدسيماني" قد أوضح أنه لم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها "سلطانة" هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية "خاطفة الدمام"، وأن زوج "خاطفة الدمام" الأول ليس له علاقة بجرائمها، والزوج الثاني يعتبر شريكًا. كاشفًا عن أن الـDNA أثبت أن منار ومحمد ابنا "خاطفة الدمام".

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:16 AM

متحدث "النيابة" عن صحفي اشتُهر في قضية "خاطفة الدمام": سنطلبه من الكويت

تم رصد تجاوزاته والشائعات الصادرة عنه واتخاذ الإجراءات

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
11,207

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن الصحفي الأمني الكويتي، المدعو "أبو طلال"، تم رصد تجاوزاته، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.

وقال "الدسيماني" خلال لقائه عبر برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر: "رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي".

وكان "الدسيماني" قد أوضح أنه لم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها "سلطانة" هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية "خاطفة الدمام"، وأن زوج "خاطفة الدمام" الأول ليس له علاقة بجرائمها، والزوج الثاني يعتبر شريكًا. كاشفًا عن أن الـDNA أثبت أن منار ومحمد ابنا "خاطفة الدمام".

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