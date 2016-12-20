كوريا الجنوبية تسجل 5318 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و54 حالة وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 570 ألفًا و414؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4776.
كوريا الجنوبية تسجل 5318 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-20
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و54 حالة وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 570 ألفًا و414؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4776.
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:43 AM
كوريا الجنوبية تسجل 5318 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و54 حالة وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 570 ألفًا و414؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4776.