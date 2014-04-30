"التعليم" تشدد على الحضور والانضباط: الأسبوع الحي من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي

"العصيمي": من أكثر الأسابيع الدراسية نشاطًا فلا يمكن أن نصفه إلا بأسبوع النشاط

شددت وزارة التعليم على الطلاب وأولياء أمورهم على أهمية الحضور والانضباط في الأسبوع النشط "الأسبوع الحي"، الذي يبدأ اليوم الأحد، مؤكدة أنه من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي حيث إنه يسبق الاختبارات النهائية؛ وفيه فرص ذهبية لتجاوز ما أخفق فيه الطلاب.



وحول أهمية الحضور والاجتهاد والجدية في هذا الأسبوع، وصف المتحدث الرسمي في وزارة التعليم مبارك العصيمي الأسبوع الأخير في الفصل الدراسي بأنه أكثر الأسابيع الدراسية نشاطًا فلا يمكن أن نصفه إلا بأسبوع النشاط، أسبوع الأعمال الإضافية.



وبيَّن من خلال مشاركته في وسم ‏#الأسبوع_الحي بأن المعلمين والمعلمات يقومون بجهود إضافية غير استكمال المنهج هناك إعداد الاختبارات التحريرية واستكمال التقييم المستمر، ومعالجة جوانب الضعف لدى الطلاب الذين لديهم مشكلات وصعوبات.



وأضاف: فهو حقيقة أكثر الأسابيع نشاطًا وعملاً ومهامًا، فهو محصلتهم وجهدهم وثمرة عطائهم خلال عام دراسي كامل.



وأردف "العصيمي": يجب أيضًا أن نعمره بالتحية لهم والتقدير والإشادة لأن يشكل نهاية المضمار والمشوار فنقول فيه شكرًا للجميع لمعلمينا ولطلابنا وأولياء أمورهم الذين يتشاركون مع المدارس في جعل هذا الأسبوع حيويًا ومملوءًا بالتفاعل والإنجاز.

وأشار "العصيمي": الأسابيع الدراسية كلها تتماثل في الأهمية فلا يوجد هناك أسبوع ليس له أهمية والعام الدراسي بأسابيعه مرتب ومنظم بشكل دقيق جدًا يتوافق مع أداء المهمة التعليمية، فلا نستطيع القول إن هناك أسابيع زائدة عن الخطة والعام الدراسي، معتبرًا أن دور المعلم في هذه الأسابيع من أدق المهام فساعاته مرتبة ومنظمة يضبطها الجرس.