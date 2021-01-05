أصدر مدير عام صحة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا يقتضي بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي ، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.
تمديد تكليف "النعمي" مساعدًا لمدير "صحة جازان "
أصدر مدير عام صحة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا يقتضي بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي ، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.
اعلان
تمديد تكليف "النعمي" مساعدًا لمدير "صحة جازان "صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:25 PM
تمديد تكليف "النعمي" مساعدًا لمدير "صحة جازان "
أصدر مدير عام صحة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا يقتضي بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي ، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
8,134
2.5 مليار ..
30 يناير
10,888
91 مليار ..
29 يناير
26,462
70 مليار ..
26 أكتوبر
28,618
الإجازة ودوائر الحياة
حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر
عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم
حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!
ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد
سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع
علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا
ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك
مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!
غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!
أحمد عجب