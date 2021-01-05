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تمديد تكليف "النعمي" مساعدًا لمدير "صحة جازان "

أصدر مدير عام صحة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا يقتضي بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي ، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.

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تمديد تكليف "النعمي" مساعدًا لمدير "صحة جازان "
سبق

أصدر مدير عام صحة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا يقتضي بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي ، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:25 PM

تمديد تكليف "النعمي" مساعدًا لمدير "صحة جازان "

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام صحة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا يقتضي بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي ، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.

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