التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
"قطان" يلتقي رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى السعودية
جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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"قطان" يلتقي رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-30
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:20 PM
"قطان" يلتقي رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى السعودية
جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مقر وزارة الخارجية اليوم، رؤساء بعثات الدول العربية الإفريقية المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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