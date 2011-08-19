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"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات مقدمي الخدمة لأبرز تطبيقات التواصل والاجتماعات المرئية

"موبايلي" الأفضل في سرعة الوصول لمحتوى "سناب شات"..  و"STC" تتفوق في تطبيق "تويتر"

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثاني من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، والذي كشف عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق (سناب شات)، فيما سجلت شركة "STC" أفضل سرعة وصول لتطبيق (تويتر)، وتسجيل كل من شركة (STC، وموبايلي، وزين) أفضل سرعة وصول لتطبيقي (فيسبوك، وإنستغرام).

وأظهر التقرير تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 96.62%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "STC" في المركز الثالث.

وأشار التقرير الربعي إلى تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة"، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: (ويبكس، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت)، وتصدّر "STC" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة" لتطبيق (زوم) خلال الربع الثاني من عام 2021.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/indicators/Documents/MEQYAS_202102.pdf.

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"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات مقدمي الخدمة لأبرز تطبيقات التواصل والاجتماعات المرئية
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثاني من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، والذي كشف عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق (سناب شات)، فيما سجلت شركة "STC" أفضل سرعة وصول لتطبيق (تويتر)، وتسجيل كل من شركة (STC، وموبايلي، وزين) أفضل سرعة وصول لتطبيقي (فيسبوك، وإنستغرام).

وأظهر التقرير تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 96.62%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "STC" في المركز الثالث.

وأشار التقرير الربعي إلى تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة"، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: (ويبكس، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت)، وتصدّر "STC" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة" لتطبيق (زوم) خلال الربع الثاني من عام 2021.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/indicators/Documents/MEQYAS_202102.pdf.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
06:20 PM

"هيئة الاتصالات" تكشف سرعات مقدمي الخدمة لأبرز تطبيقات التواصل والاجتماعات المرئية

"موبايلي" الأفضل في سرعة الوصول لمحتوى "سناب شات"..  و"STC" تتفوق في تطبيق "تويتر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثاني من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، والذي كشف عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق (سناب شات)، فيما سجلت شركة "STC" أفضل سرعة وصول لتطبيق (تويتر)، وتسجيل كل من شركة (STC، وموبايلي، وزين) أفضل سرعة وصول لتطبيقي (فيسبوك، وإنستغرام).

وأظهر التقرير تصدر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 96.62%، وفي المركز الثاني شركة "سلام"، جاءت بعدها شركة "STC" في المركز الثالث.

وأشار التقرير الربعي إلى تصدّر شركة "موبايلي" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة"، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: (ويبكس، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت)، وتصدّر "STC" قائمة "مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة" لتطبيق (زوم) خلال الربع الثاني من عام 2021.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/indicators/Documents/MEQYAS_202102.pdf.

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