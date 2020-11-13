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منهج وخارطة مستقبل..  نائب أمير الرياض يبلور "خطاب الملك أمام الشورى"

قال: جسّـد سياسـة وطـن ترتكز على عقيدة سمحة ومحاربة فسـاد وسعي للتنمية

أشاد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال الأمير إن الخطاب الملكي جاء واضحاً وشاملاً ومؤكداً على النهج الأصيل والقويم لسياسة هذا الوطن العظيم على جميع المستويات الداخلية والدولية، والتي ترتكز على العقيدة الإسلامية السمحة ونبذ التطرف، ومحاربة الفساد، والسعي في كل ما من شأنه الرقي بهذا الوطن وتنميته وتحقيق طموحات مواطنيه، وهو ما جسدته الرؤية الطموحة "المملكة 2030" التي تشكل خارطة طريق لمستقبل واعد على كافة المستويات.

وأضاف أن الخطاب الملكي جسد مكانة المملكة وثقلها الدولي، وما تقوم به من جهود في سبيل دعم واستقرار دول المنطقة؛ حيث تمثل المملكة مركز ثقل عربيًا وإقليميًا ودوليًا تتوجه هذا العام 2020 برئاسة مجموعة قمة العشرين.

وأشار إلى أنه رغم ما يواجهه العالم من تداعيات كبرى في ظل جائحة كورونا إلا أن المملكة قدمت نموذجاً يحتذى في سبيل مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وبذل كل ما من شأنه دعم واستقرار الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذا الوباء.

نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منهج وخارطة مستقبل..  نائب أمير الرياض يبلور "خطاب الملك أمام الشورى"
سبق

أشاد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال الأمير إن الخطاب الملكي جاء واضحاً وشاملاً ومؤكداً على النهج الأصيل والقويم لسياسة هذا الوطن العظيم على جميع المستويات الداخلية والدولية، والتي ترتكز على العقيدة الإسلامية السمحة ونبذ التطرف، ومحاربة الفساد، والسعي في كل ما من شأنه الرقي بهذا الوطن وتنميته وتحقيق طموحات مواطنيه، وهو ما جسدته الرؤية الطموحة "المملكة 2030" التي تشكل خارطة طريق لمستقبل واعد على كافة المستويات.

وأضاف أن الخطاب الملكي جسد مكانة المملكة وثقلها الدولي، وما تقوم به من جهود في سبيل دعم واستقرار دول المنطقة؛ حيث تمثل المملكة مركز ثقل عربيًا وإقليميًا ودوليًا تتوجه هذا العام 2020 برئاسة مجموعة قمة العشرين.

وأشار إلى أنه رغم ما يواجهه العالم من تداعيات كبرى في ظل جائحة كورونا إلا أن المملكة قدمت نموذجاً يحتذى في سبيل مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وبذل كل ما من شأنه دعم واستقرار الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذا الوباء.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:42 PM

منهج وخارطة مستقبل..  نائب أمير الرياض يبلور "خطاب الملك أمام الشورى"

قال: جسّـد سياسـة وطـن ترتكز على عقيدة سمحة ومحاربة فسـاد وسعي للتنمية

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فلاح الجوفان - الرياض
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أشاد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال الأمير إن الخطاب الملكي جاء واضحاً وشاملاً ومؤكداً على النهج الأصيل والقويم لسياسة هذا الوطن العظيم على جميع المستويات الداخلية والدولية، والتي ترتكز على العقيدة الإسلامية السمحة ونبذ التطرف، ومحاربة الفساد، والسعي في كل ما من شأنه الرقي بهذا الوطن وتنميته وتحقيق طموحات مواطنيه، وهو ما جسدته الرؤية الطموحة "المملكة 2030" التي تشكل خارطة طريق لمستقبل واعد على كافة المستويات.

وأضاف أن الخطاب الملكي جسد مكانة المملكة وثقلها الدولي، وما تقوم به من جهود في سبيل دعم واستقرار دول المنطقة؛ حيث تمثل المملكة مركز ثقل عربيًا وإقليميًا ودوليًا تتوجه هذا العام 2020 برئاسة مجموعة قمة العشرين.

وأشار إلى أنه رغم ما يواجهه العالم من تداعيات كبرى في ظل جائحة كورونا إلا أن المملكة قدمت نموذجاً يحتذى في سبيل مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وبذل كل ما من شأنه دعم واستقرار الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذا الوباء.

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