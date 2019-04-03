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بالصور.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى بيبان في نسخته السادسة

تنظمه "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم ملتقى بيبان في نسخته السادسة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وفور وصول أمير المنطقة الشرقية، لمقر الملتقى تجّول ونائبه على بيبان الملتقى العشرة والتي تقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدار أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من 4 وحتى 11 مساءً.

وألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، كلمة رحب خلالها بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحضور، مشيرًا إلى أن ملتقى بيبان الذي تنظمه "منشآت" يتميز بتفرده بجمع كل المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقفٍ واحد، إضافة إلى ريادته فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب؛ بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

وأضاف "الرشيد": يعد ملتقى بيبان طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر من خلال احتضانه لنموذج منظومة ريادة أعمال متكاملة، انعكست على مكونات بيبان لتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل.

وتابع "الرشيد": كانت انطلاقة ملتقى بيبان في منطقة الرياض نهاية عام 2017، لينتقل بعدها إلى منطقة القصيم ثم منطقة عسير مروراً بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، وحقق في محطاته السابقة عدد حضور وصل إلى أكثر من 224 ألف شاب وشابة، فيما شهد انعقاد أكثر من 1216 ورشة عمل، ونحو 3057 جلسة إرشادية، ومشاركة 370 جهة راعية ومقدمي خدمات.

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بالصور.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى بيبان في نسخته السادسة
سبق

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم ملتقى بيبان في نسخته السادسة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وفور وصول أمير المنطقة الشرقية، لمقر الملتقى تجّول ونائبه على بيبان الملتقى العشرة والتي تقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدار أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من 4 وحتى 11 مساءً.

وألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، كلمة رحب خلالها بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحضور، مشيرًا إلى أن ملتقى بيبان الذي تنظمه "منشآت" يتميز بتفرده بجمع كل المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقفٍ واحد، إضافة إلى ريادته فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب؛ بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

وأضاف "الرشيد": يعد ملتقى بيبان طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر من خلال احتضانه لنموذج منظومة ريادة أعمال متكاملة، انعكست على مكونات بيبان لتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل.

وتابع "الرشيد": كانت انطلاقة ملتقى بيبان في منطقة الرياض نهاية عام 2017، لينتقل بعدها إلى منطقة القصيم ثم منطقة عسير مروراً بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، وحقق في محطاته السابقة عدد حضور وصل إلى أكثر من 224 ألف شاب وشابة، فيما شهد انعقاد أكثر من 1216 ورشة عمل، ونحو 3057 جلسة إرشادية، ومشاركة 370 جهة راعية ومقدمي خدمات.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
05:31 PM

بالصور.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى بيبان في نسخته السادسة

تنظمه "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"

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حامد العلي - الدمام
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افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم ملتقى بيبان في نسخته السادسة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وفور وصول أمير المنطقة الشرقية، لمقر الملتقى تجّول ونائبه على بيبان الملتقى العشرة والتي تقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدار أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من 4 وحتى 11 مساءً.

وألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، كلمة رحب خلالها بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحضور، مشيرًا إلى أن ملتقى بيبان الذي تنظمه "منشآت" يتميز بتفرده بجمع كل المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقفٍ واحد، إضافة إلى ريادته فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب؛ بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

وأضاف "الرشيد": يعد ملتقى بيبان طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر من خلال احتضانه لنموذج منظومة ريادة أعمال متكاملة، انعكست على مكونات بيبان لتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل.

وتابع "الرشيد": كانت انطلاقة ملتقى بيبان في منطقة الرياض نهاية عام 2017، لينتقل بعدها إلى منطقة القصيم ثم منطقة عسير مروراً بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، وحقق في محطاته السابقة عدد حضور وصل إلى أكثر من 224 ألف شاب وشابة، فيما شهد انعقاد أكثر من 1216 ورشة عمل، ونحو 3057 جلسة إرشادية، ومشاركة 370 جهة راعية ومقدمي خدمات.

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