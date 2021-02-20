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الحصيني متوقعاً استمرار الأجواء الشتوية الماطرة: لا يوجد ما يمنع التنزه.. اكشتوا

قال: أمطار متفاوتة خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ "24" المقبلة بمواقع عدة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن مناطق عدة تعيش أجواءً شتوية ماطرة ويتوقع استمرارها.

وقال موضحاً، عبر حسابه في تويتر، صباح السبت: مطرنا، بفضل الله ورحمته، وأجواء شتوية وماطرة على فترات متقطعة عاشتها وتعيشها أجزاءٌ من منطقتَي الرياض والشرقية وشرق منطقة مكة المكرّمة، ومتوقع استمرارها ومتوقع أجواء باردة وماطرة وأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ "24" من اليوم السبت حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والباحة وعسير والقصيم والشرقية وشرق مكة.

وتابع: الأجواء جيدة اليوم السبت وليلة الأحد على معظم مناطق المملكة؛ لا يوجد ما يمنع من التنزه، واكشتوا مَن يبقى في الليل في البر أو أماكن مكشوفة يحتاج إلى ملابس شتوية، وتزداد ثقل الملابس كلما تمّ الاتجاه شمالاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني متوقعاً استمرار الأجواء الشتوية الماطرة: لا يوجد ما يمنع التنزه.. اكشتوا
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن مناطق عدة تعيش أجواءً شتوية ماطرة ويتوقع استمرارها.

وقال موضحاً، عبر حسابه في تويتر، صباح السبت: مطرنا، بفضل الله ورحمته، وأجواء شتوية وماطرة على فترات متقطعة عاشتها وتعيشها أجزاءٌ من منطقتَي الرياض والشرقية وشرق منطقة مكة المكرّمة، ومتوقع استمرارها ومتوقع أجواء باردة وماطرة وأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ "24" من اليوم السبت حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والباحة وعسير والقصيم والشرقية وشرق مكة.

وتابع: الأجواء جيدة اليوم السبت وليلة الأحد على معظم مناطق المملكة؛ لا يوجد ما يمنع من التنزه، واكشتوا مَن يبقى في الليل في البر أو أماكن مكشوفة يحتاج إلى ملابس شتوية، وتزداد ثقل الملابس كلما تمّ الاتجاه شمالاً.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:34 AM

الحصيني متوقعاً استمرار الأجواء الشتوية الماطرة: لا يوجد ما يمنع التنزه.. اكشتوا

قال: أمطار متفاوتة خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ "24" المقبلة بمواقع عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن مناطق عدة تعيش أجواءً شتوية ماطرة ويتوقع استمرارها.

وقال موضحاً، عبر حسابه في تويتر، صباح السبت: مطرنا، بفضل الله ورحمته، وأجواء شتوية وماطرة على فترات متقطعة عاشتها وتعيشها أجزاءٌ من منطقتَي الرياض والشرقية وشرق منطقة مكة المكرّمة، ومتوقع استمرارها ومتوقع أجواء باردة وماطرة وأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ "24" من اليوم السبت حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والباحة وعسير والقصيم والشرقية وشرق مكة.

وتابع: الأجواء جيدة اليوم السبت وليلة الأحد على معظم مناطق المملكة؛ لا يوجد ما يمنع من التنزه، واكشتوا مَن يبقى في الليل في البر أو أماكن مكشوفة يحتاج إلى ملابس شتوية، وتزداد ثقل الملابس كلما تمّ الاتجاه شمالاً.

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