"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

يشمل القرار المتعافين من "كورونا" والملقحين

منحت إسرائيل مسؤولي الصحة، اليوم (الأربعاء)، صلاحية وضع أي شخص في الحجر الصحي إذا ظنوا أنه تعرض لسلالة دلتا الهندية شديدة العدوى من "كوفيد-19"، حتى إن كان قد سبق وحصل على اللقاح المضاد للمرض، أو تعافى منه ولديه مناعة مفترضة، في مؤشر على مدى الرعب الذي يجتاح إسرائيل من المتحور الهندي.

وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن إصدار أوامر لمن تلقّوا اللقاح أو أصيبوا بالمرض من قبل بتنفيذ عزل ذاتي لمدة تصل إلى 14 يومًا، إذا اعتقدت السلطات أنهم كانوا مخالطين عن قرب لحامل للسلالة الخطرة من الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المخالطة المقصودة قد تكون التواجد كراكب على ذات الطائرة، في عرقلة محتملة لإعادة إسرائيل فتح حدودها بالتدريج أمام السائحين المتلقين للقاح.

من ناحيته بيّن وزير الصحة نيتسان هورويتز، أن غرامات ستفرض كذلك على المواطنين أو السكان الذين يزورون دولًا على القائمة السوداء لمخاطر "كوفيد-19".

وصدر قرار وزارة الصحة بأن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، من بؤر تفش جديدة بسبب سلالة دلتا، بعد أن عادت حالات الإصابة اليومية للارتفاع إثر انخفاضها لأسابيع بفضل حملة التحصين.