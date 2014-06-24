النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

يشمل القرار المتعافين من "كورونا" والملقحين

منحت إسرائيل مسؤولي الصحة، اليوم (الأربعاء)، صلاحية وضع أي شخص في الحجر الصحي إذا ظنوا أنه تعرض لسلالة دلتا الهندية شديدة العدوى من "كوفيد-19"، حتى إن كان قد سبق وحصل على اللقاح المضاد للمرض، أو تعافى منه ولديه مناعة مفترضة، في مؤشر على مدى الرعب الذي يجتاح إسرائيل من المتحور الهندي.

وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن إصدار أوامر لمن تلقّوا اللقاح أو أصيبوا بالمرض من قبل بتنفيذ عزل ذاتي لمدة تصل إلى 14 يومًا، إذا اعتقدت السلطات أنهم كانوا مخالطين عن قرب لحامل للسلالة الخطرة من الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المخالطة المقصودة قد تكون التواجد كراكب على ذات الطائرة، في عرقلة محتملة لإعادة إسرائيل فتح حدودها بالتدريج أمام السائحين المتلقين للقاح.

من ناحيته بيّن وزير الصحة نيتسان هورويتز، أن غرامات ستفرض كذلك على المواطنين أو السكان الذين يزورون دولًا على القائمة السوداء لمخاطر "كوفيد-19".

وصدر قرار وزارة الصحة بأن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، من بؤر تفش جديدة بسبب سلالة دلتا، بعد أن عادت حالات الإصابة اليومية للارتفاع إثر انخفاضها لأسابيع بفضل حملة التحصين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر
سبق

منحت إسرائيل مسؤولي الصحة، اليوم (الأربعاء)، صلاحية وضع أي شخص في الحجر الصحي إذا ظنوا أنه تعرض لسلالة دلتا الهندية شديدة العدوى من "كوفيد-19"، حتى إن كان قد سبق وحصل على اللقاح المضاد للمرض، أو تعافى منه ولديه مناعة مفترضة، في مؤشر على مدى الرعب الذي يجتاح إسرائيل من المتحور الهندي.

وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن إصدار أوامر لمن تلقّوا اللقاح أو أصيبوا بالمرض من قبل بتنفيذ عزل ذاتي لمدة تصل إلى 14 يومًا، إذا اعتقدت السلطات أنهم كانوا مخالطين عن قرب لحامل للسلالة الخطرة من الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المخالطة المقصودة قد تكون التواجد كراكب على ذات الطائرة، في عرقلة محتملة لإعادة إسرائيل فتح حدودها بالتدريج أمام السائحين المتلقين للقاح.

من ناحيته بيّن وزير الصحة نيتسان هورويتز، أن غرامات ستفرض كذلك على المواطنين أو السكان الذين يزورون دولًا على القائمة السوداء لمخاطر "كوفيد-19".

وصدر قرار وزارة الصحة بأن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، من بؤر تفش جديدة بسبب سلالة دلتا، بعد أن عادت حالات الإصابة اليومية للارتفاع إثر انخفاضها لأسابيع بفضل حملة التحصين.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:27 PM

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

يشمل القرار المتعافين من "كورونا" والملقحين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,191

منحت إسرائيل مسؤولي الصحة، اليوم (الأربعاء)، صلاحية وضع أي شخص في الحجر الصحي إذا ظنوا أنه تعرض لسلالة دلتا الهندية شديدة العدوى من "كوفيد-19"، حتى إن كان قد سبق وحصل على اللقاح المضاد للمرض، أو تعافى منه ولديه مناعة مفترضة، في مؤشر على مدى الرعب الذي يجتاح إسرائيل من المتحور الهندي.

وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن إصدار أوامر لمن تلقّوا اللقاح أو أصيبوا بالمرض من قبل بتنفيذ عزل ذاتي لمدة تصل إلى 14 يومًا، إذا اعتقدت السلطات أنهم كانوا مخالطين عن قرب لحامل للسلالة الخطرة من الفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن المخالطة المقصودة قد تكون التواجد كراكب على ذات الطائرة، في عرقلة محتملة لإعادة إسرائيل فتح حدودها بالتدريج أمام السائحين المتلقين للقاح.

من ناحيته بيّن وزير الصحة نيتسان هورويتز، أن غرامات ستفرض كذلك على المواطنين أو السكان الذين يزورون دولًا على القائمة السوداء لمخاطر "كوفيد-19".

وصدر قرار وزارة الصحة بأن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، من بؤر تفش جديدة بسبب سلالة دلتا، بعد أن عادت حالات الإصابة اليومية للارتفاع إثر انخفاضها لأسابيع بفضل حملة التحصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة