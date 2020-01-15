"جيه.بي مورجان" يبدأ تغطية سهم أرامكو ويوصي بزيادته في المحافظ

قالت: رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات.. شارك بالطرح

"بدأ جيه.بي مورجان تغطيته لسهم أرامكو السعودية بتوصية ”بزيادة الوزن النسبي في المحافظ“ وسعر مستهدف 37 ريالاً (9.86 دولار) للسهم، قائلا إنه يرى إمكانية لأن ترفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار.

ووفق "رويترز" شارك جيه.بي مورجان في التنسيق العالمي للطرح العام الأولي في ديسمبر، والذي جمع 29.4 مليار دولار إجمالاً، بما في ذلك خيار تخصيص إضافي للأسهم في ظل طلب قوي.

وقبل الإدراج، قالت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة يوم الأربعاء ”رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج“.

قال جيه.بي مورجان: إن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية يتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، انخفض سهم أرامكو 0.1 بالمائة إلى 34.80 ريالاً مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً.

وجيه.بي مورجان أول بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.

وبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريالاً، بينما أوصى جولدمان ساكس يوم الثلاثاء "بالحياد" للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالاً.