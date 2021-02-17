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وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق

في بيان مشترك.. قدّموا تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي

أعرَبَ وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، عن إدانتهم للهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 فبراير بإقليم كردستان العراق.

وقدّم وزراء الخارجية في بيان مشترك أمس الثلاثاء، تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي؛ مؤكدين أن حكوماتهم ستعمل سويًّا لدعم تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم؛ بهدف محاسبة المسؤولين عنه.

كما شدد البيان على أن الحكومات لن تتسامح مع الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف.

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وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق
سبق

أعرَبَ وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، عن إدانتهم للهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 فبراير بإقليم كردستان العراق.

وقدّم وزراء الخارجية في بيان مشترك أمس الثلاثاء، تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي؛ مؤكدين أن حكوماتهم ستعمل سويًّا لدعم تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم؛ بهدف محاسبة المسؤولين عنه.

كما شدد البيان على أن الحكومات لن تتسامح مع الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:25 AM

وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يُدِينون الهجوم الصاروخي على كردستان العراق

في بيان مشترك.. قدّموا تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعرَبَ وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، عن إدانتهم للهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 فبراير بإقليم كردستان العراق.

وقدّم وزراء الخارجية في بيان مشترك أمس الثلاثاء، تعازيهم للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي؛ مؤكدين أن حكوماتهم ستعمل سويًّا لدعم تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم؛ بهدف محاسبة المسؤولين عنه.

كما شدد البيان على أن الحكومات لن تتسامح مع الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف.

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