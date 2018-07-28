وتَصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل مؤسسة للتعليم العالي من بين 157 جامعة عربية، وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في المرتبة الثالثة، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الرابع، وخامسًا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثامنة.

احتلت خمسة جامعات سعودية، قائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2021؛ وفقًا للتصنيف السنوي الذي تُعده مجلة "تايمز للتعليم العالي".

لعام 2021م.. 5 جامعات سعودية على قائمة أفضل 10 عربيًّا خالد علي سبق 2021-07-27 احتلت خمسة جامعات سعودية، قائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2021؛ وفقًا للتصنيف السنوي الذي تُعده مجلة "تايمز للتعليم العالي". وتَصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل مؤسسة للتعليم العالي من بين 157 جامعة عربية، وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في المرتبة الثالثة، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الرابع، وخامسًا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثامنة. أفضل 10 جامعات عربية في 2021: 1- جامعة الملك عبدالعزيز- السعودية 2- جامعة قطر- قطر 3- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"- السعودية 4- جامعة الأمير محمد بن فهد- السعودية 5- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- السعودية 6- جامعة خليفة- الإمارات 7- جامعة الإمارات العربية المتحدة- الإمارات 8- جامعة الملك سعود- السعودية 9- الجامعة الأمريكية- لبنان 10- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- مصر

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 01:05 PM

لعام 2021م.. 5 جامعات سعودية على قائمة أفضل 10 عربيًّا جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر و"كاوست" جاءت في المرتبة الثالثة





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احتلت خمسة جامعات سعودية، قائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2021؛ وفقًا للتصنيف السنوي الذي تُعده مجلة "تايمز للتعليم العالي".

وتَصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل مؤسسة للتعليم العالي من بين 157 جامعة عربية، وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في المرتبة الثالثة، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الرابع، وخامسًا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثامنة.

أفضل 10 جامعات عربية في 2021:

1- جامعة الملك عبدالعزيز- السعودية

2- جامعة قطر- قطر

3- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"- السعودية

4- جامعة الأمير محمد بن فهد- السعودية

5- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- السعودية

6- جامعة خليفة- الإمارات

7- جامعة الإمارات العربية المتحدة- الإمارات

8- جامعة الملك سعود- السعودية

9- الجامعة الأمريكية- لبنان

10- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- مصر